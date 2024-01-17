Доступно абсолютно всем: 97-летний Зацепин рассекретил простой рецепт долголетия

Доступно абсолютно всем: 97-летний Зацепин рассекретил простой рецепт долголетия
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Маэстро рассказал, как оставаться в здравом уме, твердой памяти и на ногах в любом возрасте

"Песенка о медведях", "Если б я был султан", "Куда уходит детство", – музыку и к этим и сотне другим популярным песням написал Александр Зацепин. Его композиции звучат в фильмах "Бриллиантовая рука", "31 июня" и "Женщина, которая поет". Многие из них сыграли на концерте в концертном зале Чайковского, где в эти дни проходит V Зимний международный фестиваль искусств Юрий Башмета. За кулисами с Александром Зацепиным встретился корреспондент "Утро.ру".

В марте композитор отметит 98-летие.

"Для меня работа – как кислород, – уверяет он. – Без нее и дня не могу. Второй секрет моего долголетия – постоянное движение. Я каждое утро начинаю с 40-минутной зарядки, с йоги. Наконец, я стараюсь не переедать, соблюдать режим. Вот, пожалуй, и все секреты. Это доступные всем рецепты".

Специально для читателей "Утро.ру" 97-летний Александр Зацепин записал на видео комплекс упражнений, которые можно делать дома без специального оборудования. Тут и скручивания, и растяжки. Они спасают маэстро на протяжении всей большой жизни.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, люди старше 90 лет считаются долгожителями. В России таковых сегодня около 60 тысяч человек.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей