Концерт Кортнева отказались отменять после общественного возмущения

Концерт Кортнева отказались отменять после общественного возмущения
Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант планировал выступить в Ростове-на-Дону

Алексей Кортнев выступит в Ростове, как и было запланировано. Группа "Несчастный случай" споет 22 января в заведении под названием "Пино Нуар". Отменять мероприятие, вопреки общественному возмущению, никто не планирует. Подробностями о концерте поделился владелец ресторана, в котором артист планирует спеть свои песни.

"Выступление Алексея Корнева на данный момент в силе. Об отмене никто не заявлял. Все места уже забронированы", – поделились подробностями в ресторане. 

До этого концерт Кортнева и его коллектива в городе на Дону было предложено отменить. С таким заявлением выступил антикоррупционер Виталий Бородин. Он также сообщил, что за антироссийские высказывания, артиста следует лишить заработка в России, а значит, запретить выступать на территории страны.  Бородин даже обещал обратиться к властям и в ресторан, где должен состояться концерт. 

Известно, что Кортнев не раз высказывался против проведения СВО. Однако из страны музыкант решил не уезжать, как это делают другие звезды. Он продолжает гастролировать в России. 

Так, недавно артисту сорвали выступление в Новосибирске. Сначала выступление с одного заведения перенесли в другое, а затем на концерт ворвались сотрудники полиции и пожарная служба. Они рассказали, что им поступило сообщение о возгорании в здании. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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