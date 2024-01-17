Вышвырнутый с "Первого канала" Дибров нашел новую работу

Вышвырнутый с "Первого канала" Дибров нашел новую работу
Дмитрий Дибров. Фото:Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий заключил контракт на год

Дмитрий Дибров нашел новую работу. Он станет ведущим развлекательной передачи на ТНТ. Телеканал уже заключил контракт с шоуменом на год, сумма гонорара и другие условия соглашения не раскрываются. Компанию Диброву в эфире составит Ольга Бузова. Вместе они будут вести новую передачу "Это нормально?". 

Представитель телеканала сообщил, что шоу будет выходить четыре раза в неделю. В передаче будут соревноваться две команды, отвечая на "острые" вопросы социального характера. Так, участникам первых выпусков будет предложено ответить: "Нормально ли быть в отношениях с женатым?", "Нормально ли приобретать в кредит телефон за крупную сумму?" и тому подобные. Шоу стартует в феврале. 

В прошлом году Дмитрия Диброва вышвырнули с "Первого канала", заменив его на более молодую Юлианну Караулову в роли ведущей передачи "Кто хочет стать миллионером?". Именно это спровоцировало интерес других телеканалов к персоне Дмитрия. Ожил и сам шоумен, начал более детально рассматривать многочисленные предложения, которые ему поступают и быстро нашел новую работу. 

Ранее взбешенный Дибров ответил пользователям Сети, которые назвали его "бабушкой". 

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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