Вышвырнутый с "Первого канала" Дибров нашел новую работу

Ведущий заключил контракт на год

Дмитрий Дибров нашел новую работу. Он станет ведущим развлекательной передачи на ТНТ. Телеканал уже заключил контракт с шоуменом на год, сумма гонорара и другие условия соглашения не раскрываются. Компанию Диброву в эфире составит Ольга Бузова. Вместе они будут вести новую передачу "Это нормально?".

Представитель телеканала сообщил, что шоу будет выходить четыре раза в неделю. В передаче будут соревноваться две команды, отвечая на "острые" вопросы социального характера. Так, участникам первых выпусков будет предложено ответить: "Нормально ли быть в отношениях с женатым?", "Нормально ли приобретать в кредит телефон за крупную сумму?" и тому подобные. Шоу стартует в феврале.

В прошлом году Дмитрия Диброва вышвырнули с "Первого канала", заменив его на более молодую Юлианну Караулову в роли ведущей передачи "Кто хочет стать миллионером?". Именно это спровоцировало интерес других телеканалов к персоне Дмитрия. Ожил и сам шоумен, начал более детально рассматривать многочисленные предложения, которые ему поступают и быстро нашел новую работу.

Ранее взбешенный Дибров ответил пользователям Сети, которые назвали его "бабушкой".