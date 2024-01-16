Новый ведущий "Модного приговора" сделал откровенное признание

Новый ведущий "Модного приговора" сделал откровенное признание
Фото: кадр из телепередачи "Модный приговор"/Первый канал
Преемник Васильева и Зайцева рассказал об отношении к коллегам

Новым ведущим "Модного приговора" стал стилист Александр Рогов, пробовавший себя прежде на желанную должность. Большинство голосов по итогам зрительского голосования отдали именно ему – не Дмитрию Грачеву и Игорю Вернику с Константином Михайловым, которые также метили на должность.

Потрясенный Александр не скрывает, что и мечтать не мог о таком предложении. Еще пару лет назад он бы наверняка ответил отказом  – настолько был не уверен в своих силах перед вверенной ему ответственностью. Впрочем, за такой стремительный срок успело утечь немало воды. Рогов поднабрался опыта и решил идти на пробы. Итогом стала его победа.

Софиты и камеры до сих пор заставляют Александра испытывать стресс. Однако, попробовав себя в кадре, ведущий понял, что это чувство ни с чем не сравнить. В момент выхода на подиум он понял, что ни на что не готов променять такие возможности.

"Когда я вышел на подиум и сказал, что объявляю заседание модного суда открытым, почувствовал себя абсолютно в своей тарелке", – признался телеведущий.

Стилист указывает, что не стремится подражать ни ныне покойному Вячеславу Зайцеву, ни Александру Васильеву. Он желает остаться собой – и дорожит зрительскими симпатиями. 

"Я вас не подведу", – пообещал Александр.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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