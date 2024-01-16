"Мне все равно, с кем работать": Лоза снизошел до выступления вместе с SHAMAN

"Мне все равно, с кем работать": Лоза снизошел до выступления вместе с SHAMAN
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Прежде часто звезд шоу-бизнеса отказывались выступать на одной сцене с Ярославом Дроновым

В последнее время часто начали ходить слухи, что часть российских знаменитостей от шоу-бизнеса не желают выступать в мероприятиях, если в списке участников числится Ярослав Дронов, известный под творческим именем SHAMAN. Юрий Лоза высказался на тему такого отношения к подходу коллег в отношении концертов.

Певец заявил, что любой артист имеет право как угодно относиться к миру и творчеству, но заморачиваться на тему того, кто выйдет с ними на одну сцену, по меньшей мере странно. При этом Лоза уверяет, что не замечал игнорирования по отношению к Дронову и регулярно видит его выступающим на одной площадке с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Сам он тоже готов выйти на одну сцену с SHAMAN.

"Мне все равно, с кем работать", – подчеркнул артист.

Напомним, Александр Маршал недавно предположил, что причиной отказа артистов выступать вместе с Дроновым может стать банальная зависть. Совсем недавно вспыхнуло обсуждение инцидента, когда Леонид Агутин якобы возразил против того, чтобы встать на сцене рядом с SHAMANом на съемках "Песни года".

Ранее мы рассказывали, что рэпер Vacio предложил Дронову отправиться в армию и делом доказать любовь к Родине.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей