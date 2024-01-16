Хабенского обвинили в предательстве из-за вышвырнутого из театра Назарова*

На худрука ополчился молодой актер, улетевший в Европу

В 2023 году Дмитрий Назаров* вместе с супругой был с треском уволен из МХТ имени Чехова по решению худрука Константина Хабенского. Поговаривали, что перед руководителем стоял крайне непростой выбор – репутация и дальнейшая судьба театра против талантливого, именитого артиста, который довел до этого ситуацию своими интернет-памфлетами.

А вот 24-летний киноактер Семен Трескунов уверен, что ситуация не слишком смахивает на компромисс. Артист уверен, что худрук театра предал Назарова, который долгие годы являлся лицом учреждения. И тут, вопреки всем давним традициям, Хабенский отказался от одного "в пользу других".

"У меня есть странное ощущение, что что-то там не чисто с этой историей…", – высказался киноактер.

К слову, после событий в феврале 2022 года Семен сам уехал из России, обосновавшись вместе со спутницей жизни в Испании. В кино ныне практически не снимается. Пытается писать сценарии – а друзья подначивают его написать роман. На латвийской сцене заблистать не получилось. Там ему указали на один недостаток: отсутствие соответствующего образования.

*признан иностранным агентом решением Минюста