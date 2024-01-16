"Сами себя закапывают": Азиза впервые высказалась о затравленном Киркорове

Исполнительница хита "Твоя улыбка" считает, что "старая гвардия" просто озлоблена

Бойкот Филиппа Киркорова, начавшийся после его участия в голой вечеринке", по-прежнему длится. Певица Азиза высказала свое мнение о причинах игнора поп-короля и негатива в его адрес от коллег.

Сначала все думали, что наказанием станет запрет на участие в новогодних праздниках. Однако недавно заговорили о том, что на концерте в преддверии 8 марта Киркорова тоже не будет. Молчат и о его сольных проектах. Похоже, организаторы мероприятий опасаются работать с опальным артистом, чтобы не вызвать град недовольства от зрителей и власти.

Но не только организаторы сторонятся звезду. Игнор и негатив в его адрес льется от коллег по шоу-бизнесу. Певица Азиза заметила, что происходящее напоминает ей стадное чувство, но даже среди животных не бывает травли того, кто оступился. Коллеги Киркорова, напротив, кусают его при каждом удобном случае.

"Филипп все осознал и сам справится с тем испытанием, которое ему послано", – подчеркнула артистка.

Азиза считает, что осуждение и бичевание Киркорова, запущенное его коллегами сейчас, обязательно вернется им по закону бумеранга. Кроме того, она считает, что это похоже на ситуацию "Бей своих, чтобы чужие боялись" и не одобряет ее. По словам певицы, оказаться на вершине Олимпа в любой отрасли нелегко, и удержаться еще сложнее, ведь споткнувшегося затаптывают и закапывают.

"Только они сами себя закапывают, заполняя ауры отрицательными энергиями", – заключила артистка.

Азиза уверена, что талантливых и ярких артистов "грызут" те, кто ничему не научился в жизни, кроме злобы. И это, по словам певицы, свойственно скорее старой гвардии, озлобившейся на всех. Сама артистка рада, что в последнее время отдалилась от шоу-бизнеса и занимается просто музыкой и искусством.

Ранее мы писали, что появились намеки на даты, когда поп-король получит индульгенцию.