Звезду "Шырли-мырли" Герчакова экстренно госпитализировали в Москве

Звезду "Шырли-мырли" Герчакова экстренно госпитализировали в Москве
Евгений Герчаков. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Артист почувствовал резкое недомогание еще позавчера

Народного артиста России Евгения Герчакова экстренно госпитализировали в Москве. По некоторым данным, у актера диагностирована гипертензивная болезнь с поражением сердца, о чем стало известно сегодня, 16 января.

74-летний актер, запомнившийся многим зрителям по картинам "Ширли-Мырли" и "Мушкетеры двадцать лет спустя", почувствовал сильное недомогание еще позавчера. Тогда же его и увезли в больницу, где врачи и выявили патологию.

Само заболеванием проявляется в виде повышенного давления, головной боли, рвотных позывов. 

Сам артист подтвердил в беседе с журналистами информацию о госпитализации, сообщив, что все началось с резко подскочившего давления. Пока что он остается в больнице.

Источник: Shot • Требует проверки

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