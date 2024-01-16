Рожденная вне брака дочь отказалась называть звезду "Фабрики звезд" Титова папой

Как складываются отношения наследницей Теоны Контридзе

Юрию Титову было всего 20 лет, когда он случайно познакомился с 28-летней певицей Теоной Контридзе. В тот момент Теона состояла в отношениях с будущим мужем Николаем и честно рассказала "фабриканту" обо всем.

Но это пикантное обстоятельство не помешало ей забеременеть от молодого и красивого музыканта. Вскоре они расстались. А рожденную от той случайной связи дочь Реди-Мариам Титов увидел впервые, когда девочке исполнилось 12 лет...

Несколько дней назад Реди-Мариам исполнилось 18 лет. "Она окончила школу и собиралась поступать на актерское отделение, – рассказал Титов "Утро.ру". – Мы теперь нормально общаемся – видимо, дочь стала взрослой. Я делал очень много шагов навстречу, и, вот, наконец, у нас все наладилось".

Титов признается, что помогает дочери финансово.

"Теона не против нашего общения и дружбы с дочерью, – признается Титов. – Я замечательный человек, и она это знает. Мы с дочерью постоянно на связи".

Правда, папой девочка не называет музыканта. "Я для нее просто Юра, а не папа, – говорит Титов. – Папа – это ведь тот кто воспитал... Зовет она меня на "ты", ведь у нас не такая большая разница в возрасте, мы с ней больше как друзья. Хотя она очень на меня похожа. Когда сидим за столом, у меня чувство, что смотрю на себя".