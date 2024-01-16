Вышвырнутому с "Первого канала" Васильеву нашли неожиданную замену

Вышвырнутому с "Первого канала" Васильеву нашли неожиданную замену
Александр Васильев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий давно потерял авторитет и доверие публики

Еще совсем недавно известный историк моды Александр Васильев блистал на российских телеэкранах и пользовался любовью публики. Однако в какой-то момент знаменитость решила открыто развернуться в прозападном направлении, что ожидаемо разочаровало многих. Так что Александру быстро нашли замену на "Первом канале".

В целом, историк моды всегда, в первую очередь, ассоциировался с популярным телешоу "Модный приговор". Однако руководство первой кнопки решило, что возвращение передачи на канал после вынужденного затишья на фоне тяжелой ситуации в стране, обойдется без скандального ведущего.

Так, выяснилось, что вместо Васильева программу будет вести известный стилист Александр Рогов. В открытом зрительском голосовании именно он одержал победу, набрав 45% голосов. Это стало весьма неожиданно, так как многие считали, что вакантное место займет телеведущий со стажем или известный артист.

Следом расположились актер Игорь Верник с результатом в 18% голосов, стилист Даниил Грачев с 16% голосов и телеведущий Константин Михайлов – он набрал 10%.

К слову, недавно Александр Васильев сделал громкое заявление о своем преемнике в "Модном приговоре".

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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