Жена больного раком актера Ильина рассказала о его состоянии

Жена больного раком актера Ильина рассказала о его состоянии
Владимир Ильин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту сделали операцию

Актер Владимир Ильин перенес операцию по удалению тромба, сообщила его супруга. Зоя Пыльнова уверяет поклонников, что переживать за здоровье актера не нужно, с ним уже все в порядке.

"Вырезали тромб и все нормально, уже ходит",  —  раскрыла подробности болезни супруга артиста. 

Владимир Ильин страдает раком предстательной железы уже не первый год. Не так давно в Сети обсуждали информацию о том, что артист победил страшную болезнь и теперь полностью здоров. Супруга актера эту информацию не опровергла, но и не подтвердила. Зоя Пыльнова попросила перестать нагнетать обстановку вокруг ее мужа, передает "Пятый канал"

Известно, что от онкологии в семье Ильина страдал брат. В девяностых от этого же заболевания умер 67-летний отец актера. Сам Владимир Адольфович проходит радиотерапию, она замедляет процесс распространения рака. 

Несмотря на свое состояние, артист не бросил кинематограф. Сейчас он работает над фильмами "Судьба барабанщика" и "Пальма-2". На съемки больной раком артист ездит из Подмосковья. 

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Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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