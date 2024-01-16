Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Актера и режиссера не стало на 84-м году жизни

Очередные печальные новости распространяются по информационному пространству. Так, стало известно о смерти популярного советского артиста Владимира Кузенкова. Жизненный путь культурного деятеля оборвался в почтенном возрасте 83 лет.

К сожалению, в последние годы интерес к заслуженному артисту Российской Федерации заметно снизился. Оказалось, что Кузенков покинул этот мир еще в конце декабря, однако широкой публике эти трагические новости стали известны только сегодня.

Печальные вести разместили представители Театра Ермоловой, сообщает телеканал "360". В культурном учреждении подчеркнули, что сами получили информацию о смерти Владимира Николаевича только сейчас, в середине января. Кузенков скончался за несколько дней до Нового года, 28 декабря.

Коллеги артиста выразили соболезнования родным и близким ныне покойной знаменитости, уход талантливого советского актера стал большой утратой. В Театре Ермоловой Владимир Николаевич сыграл десятки ролей. Также Кузенков выступал в роли режиссера и поставил в театре несколько спектаклей.

Напомним, ранее стало известно о скоропостижной смерти звезды популярных кинолент "Елки".

Источник: Театр Ермоловой ✓ Надежный источник

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