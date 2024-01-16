Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Судьба артистов сильно интересует прессу

Помимо счастливой и казалось бы безоблачной жизни, знаменитостям приходится сталкиваться и с оборотной стороной известности. Например, их имена часто полощут в прессе даже при небольшом намеке на возможный скандал. С этим столкнулись певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум. Дошло до того, что артисту пришлось публично демонстрировать свои чувства.



Стоит отметить, что звездная пара артистов считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом певцы не любят делать из личного публичное и предпочитают не выказывать чувств на публике. Но когда информационное пространство пестрит сплетнями о якобы грядущем разводе, пришлось действовать.



Леонид Агутин разместил в социальных сетях общую фотографию с Анжеликой Варум и подписал ее трогательными словами.

"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Это называется – судьба", – приводит публичное заявление Агутина информационный ресурс "Радио 1".

Напомним, слухи о разладе в паре начали бродить по Сети еще в 2022-м году. Агутин часто появлялся на публике без жены, а позже выпустил песню "Я закрываю между нами дверь". Это породило волну сплетен о возможном разводе. Пара не раз опровергала эту информацию, однако слухи продолжают множиться.



К слову, ранее Агутин привлек внимание прессы, покинув Россию на фоне скандала.

