Четвертый ребенок: молодая жена 59-летнего Царикати не будет делать аборт

Певец стремится продолжать род и дальше

У первой и последней дочерей Олега Табакова была разница в 40 лет – младшая родилась, когда внучке актера было уже 18 лет. Разница в возрасте детей Евгения Петросяна еще солиднее – 52 года. Не отстает от них и певец Феликс Царикати. Его первой дочери сегодня 29 лет. А сыну еще нет и двух лет.

Но артист говорит, что трое детей – это не предел. И он не против стать снова отцом.

"На все воля Божья, – считает Феликс. – Если он даст еще, то, естественно, жена не будет делать аборт. У меня жена молодая – рожай да рожай. Я тоже в этом отношении нормально себя чувствую".

"Старшие дети выросли, а маленький может себе попросить еще братика или сестренку. У моего бас-гитариста были уже внуки, когда он снова женился и стал отцом. Хотя ему было к тому времени далеко за 50. И потом родился еще один сын", – улыбается исполнитель.

Как говорят врачи, пик способности к оплодотворению приходится на возраст от 20 до 50 лет. С годами она угасает, что отражается на качественном составе спермы и потенции. Оптимальный репродуктивный возраст для зачатия здорового ребенка составляет около 20-40 лет. Хотя науке известно, что мужчина способен сохранять фертильность до 80 лет и больше. Это во многом зависит от общего состояния здоровья и образа жизни.