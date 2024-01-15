"Он много врет": Дружинина хлестко врезала завравшемуся Жигунову

Режиссер "Гардемаринов" выложила свою версию воспоминаний о съемках культовой саги

Сергей Жигунов известен многим поколениям российских кинозрителей прежде всего как исполнитель роли гардемарина Белова. В последнее время о принесшей ему славу саге он отзывается неласково, как и о режиссере фильма Светлане Дружининой. Впрочем, сама "родительница" советского сериала ответила на выпады актера достаточно резко.

Актер не раз высказывался о Дружининой. Недавно, например, в своем телеграм-канале он раскритиковал продолжение "Гардемаринов" и напомнил, что не снимался в картине. И даже если бы позвали его назад, отказался бы. Режиссер тогда отреагировала весьма хлестко.

В недавних разговорах с журналистами Дружинина снова вспомнила съемки первых фильмов и на вопрос, правда ли она едва не за шиворот притащила Жигунова сниматься, взорвалась и рассказала, что молодой актер просто не хотел идти в армию, а она просила за него тогдашнего министра обороны.

"Тогда поголовно всех посылали в Афган воевать. А я добилась, чтобы он служил в Алабино и снимался в "Гардемаринах"", – подчеркнула Дружинина.



Режиссер опровергла и хвастливые слова Жигунова, заявившего о покупке прав на фильм и планировавшего снимать продолжение без нее. Светлана Сергеевна уточнила, что права были куплены на роман, который написали уже по мотивам снятого фильма".

"Он много врет, к сожалению", – отметила Дружинина.

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