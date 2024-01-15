Звезду "Слова пацана" подозревают в сговоре с мошенниками

Из-за случившегося девушка лишилась крупной суммы денег

Жительница Москвы обвинила Ивана Янковского в рекламе мошенников. Девушка по имени Валерия увидела в блоге актера рекомендацию надежного специалиста по инвестициям. Доверяя "слову пацана", 23-летняя москвичка не стала проверять аккаунт и сразу же перевела 50 тысяч рублей.

О том, что попалась мошенникам, Валерия поняла только спустя месяц и то не сразу. Сначала ей сообщили, что сумма ее накоплений уже увеличилась до 522 тысяч рублей. Вот только чтобы получить свои деньги, она должна заплатить комиссию. Просьба не показалась девушке странной, и на радостях она дважды перевела "инвесторам" по 62 тысячи рублей, а затем еще 127 тысяч.

Однако мошенникам показалось, что этого недостаточно и они попросили повторить последний перевод еще раз. В этот момент и закрались первые сомнения о том, что ее обманули. Москвичка написала в техническую поддержку "инвесторов", но там ей только нахамили, после чего она решила обратиться в полицию.

В заявлении Валерия из Москвы написала, что рекламу услуг увидела у Ивана Янковского на личной странице в социальных сетях. При этом не исключается, что девушка просто попала на фотошоп, и артист не имеет к этому никакого отношения.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как не стать жертвой мошенников при покупке онлайн-курсов.