Отказавшаяся спать с Пригожиным Валерия обратилась к его бывшей

Артистка поделилась сокровенным

Брак знаменитой российской певицы Валерии и композитора Иосифа Пригожина является одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Влюбленные повстречали друг друга в достаточно зрелом возрасте, на тот момент у обоих уже были дети от предыдущих отношений. Удивительно, но ставшие родней люди быстро сумели найти общий язык.



Отношения Пригожина и Валерии действительно выглядят идеально. Многие считают, что секрет пары заключается в том, что они давно и четко обозначили личные границы. Например, Валерия категорически отказывается спать в одной постели с Иосифом во время их общих гастролей. Дело в том, что у звезд разные графики, а певице очень важно хорошо высыпаться перед концертами.



Теперь же Валерия решила публично обратиться к бывшей жене своего мужа. Певица от души поблагодарила Лейлу Фаттахову за понимание и доверие. Недавно дочери Лейлы и Иосифа Елизавете исполнилось 25 лет. Валерия трогательно рассказала, что всегда принимала участие в жизни девушки.



Между падчерицей и мачехой установились очень теплые, родственные отношения. Валерия публично поблагодарила Лейлу за возможность близко общаться с Елизаветой.

"Спасибо, Лейла, за то, что ты доверяла мне и предоставила нам возможность стать для тебя как родные", – написала в социальных сетях певица.

