Детей Алена Делона обвинили в покушении на убийство отца

Звезда тяжело болеет

Всемирно известный актер театра и кино Ален Делон переживает тяжелые времена. Сегодня 88-летняя французская звезда страдает из нескольких серьезных недугов: рака и болезни Альцгеймера, также его здоровье подорвал инсульт.

Однако, пока артист цепляется за жизнь, его близкие уже делят наследство, и делают они это очень грязным способом. Пресса уже долгое время обсуждает чуть ли не главный светский скандал Франции. Газета Le Figaro пишет, что детей актера обвинили в покушении на убийство отца.

Такое заявление сделала Хироми Ролен, бывшая любовница звезды. Ходили слухи, что Ален Делон собирается жениться на японке, однако его дети были против брака. Однако, по версии наследников артиста, 66-летняя женщина никакая не возлюбленная, а всего лишь нанятая сиделка их отца.

Более того, дети Алена Делона, рассчитывающие на многомиллионное наследство, тоже выступили с обвинением. Они полагают, что японка жестоко обращалась со звездой, контролировала его звонки и переписки, а также вовремя не сообщила родным об инсульте.

Сиделка они или любовница – так или иначе, женщину выкинули из особняка артиста. Полиция провела проверку в отношении нее, однако пока не выдвинула никаких обвинений.

Сама Хироми Ролен обратилась в прокуратуру. По ее словам, Ален Делон смог поправить здоровье с помощью швейцарских врачей, однако дети якобы перестали возить отца к специалистам. Сейчас адвокат артиста пытается добиться медицинской эксперты.