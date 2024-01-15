73-летний Буйнов признался в любви известной артистке

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Народный артист России Александр Буйнов всегда пользовался популярностью не только как талантливая, творческая личность, но и как мужчина. Певец был женат несколько раз, посчитать его неофициальные романы просто невозможно. Однако известно, что у звезды есть внебрачный сын, а также дочь от второго брака и внуки.
С нынешней супругой 73-летний исполнитель хита "Пустой бамбук" женат уже сорок лет. При этом общими детьми пара так и не обзавелась. Личная жизнь звезды до сих пор интересует его многомиллионную армию поклонников. Россияне любят и уважают артиста не только за творчество, но и за крепкую патриотическую позицию.
Несмотря на возраст, Александр Буйнов продолжает активно выступать и радовать своих фанатов новыми песнями. После очередного концерта он пообщался с журналистами и рассказал о самом сокровенном. Певец шокировал россиян, признавшись в любви к известной певице.
Как оказалось, звезда до сих пор испытывает чувства к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Музыканты дружат вот уже полвека. Однако Александр Буйнов был огорчен тем, что Примадонна не предупредила его о кратковременном приезде в Россию.
Певец подчеркнул, что хотел бы встретить подругу на вокзале, подарить ей букет алых роз и пригласить в кафе. Буйнов добавил, что уже 50 лет мечтает поцеловать Аллу Пугачеву, в которую влюблен...
"Влюблен, влюблен, конечно, влюблен! Как же можно в нее не влюбиться?" – ответил на прямой вопрос Александр Буйнов.
К слову, Алла Пугачева за последнее время отвернулась не только от старых друзей, но даже от бывшего мужа Филиппа Киркорова.
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