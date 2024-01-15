Милош Бикович залепил жесткую пощечину Анджелине Джоли

Актер признался, что хочет работать в Голливуде

Сербский актер Милош Бикович, известный по роли в фильме "Холоп", раскритиковал голливудских актеров. Особенно жесткую пощечину артист залепил Анджелине Джоли. Он раскритиковал фильм "В краю крови и меда", который западная звезда сама срежиссировала 12 лет назад. По словам Биковича, фильм вышел плохим, исторически недостоверным и не имеет никакой ценности.

В киноленте "В краю крови и меда" рассказывается о Боснийском конфликте конца 90-х. По сюжету парень и девушка расстаются из-за войны, а затем встречаются в других обстоятельствах: он — сербский солдат, она — пленная.

Несмотря на свое мнение о зарубежных коллегах, Милош Бикович сообщил, что был бы не против сниматься в Голливуде. Актер рассказал, что уже получал оттуда предложения, но все они ему не подошли, передает слова звезды телеканал "360". Также Бикович отметил, что хочет работать вместе с Эмиром Кустурицей, но рекламировать себя режиссеру не считает нужным.

Милош Бикович начал сниматься в России около 10 лет назад. Популярность сербский актер получил после роли в сериале "Отель Элеон". Одним из самых успешных проектов для Милоша стал фильм "Холоп".

Ранее Милош Бикович рассказал, с каким страхом боролся во время съемок фильма "Холоп-2".