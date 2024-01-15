Скоропостижно умерла звезда "Елок"

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Звезда "Елок" скоропостижно скончалась на прошлой неделе. Адылбеку Атаханову, который сыграл в трех частях знаменитой франшизы, было всего 57 лет. По какой причине умер артист, пока не известно.
"Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле", — сообщает "Радио 1" слова сотрудников студии Bazelevs.
Адылбек Атыхаев знаком россиянам по второму фильму "Елки". В кинофраншизе мужчина играл дворника. Именно он надписью на снегу обратился к президенту с просьбой — сказать в праздничном выступлении "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Маленькая роль принесла мужчине популярность. В дальнейшем он снялся в кинолентах "Елки-3" и "Елки-5", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Все роли Адылбека длились по несколько секунд, однако имели большое значение в развязке сюжета и в восприятии кинокартины.
Известно, что Адылбек Атыхаев был завхозом на студии Bazelevs, которая выпустила "Елки". Телеканал "360" передает, что мужчина проработал в должности 20 лет. В 2011 году случайно был утвержден на роль дворника.
Ранее стало известно, что через несколько дней после аварии скончался поэт Лев Рубинштейн.
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