Скоропостижно умерла звезда "Елок"

Скоропостижно умерла звезда "Елок"
Фото:unsplash.com
Актер сыграл в трех частях франшизы

Звезда "Елок" скоропостижно скончалась на прошлой неделе. Адылбеку Атаханову, который сыграл в трех частях знаменитой франшизы, было всего 57 лет. По какой причине умер артист, пока не известно.

"Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле",  —  сообщает "Радио 1" слова сотрудников студии Bazelevs.

Адылбек Атыхаев знаком россиянам по второму фильму "Елки". В кинофраншизе мужчина играл дворника. Именно он надписью на снегу обратился к президенту с просьбой —  сказать в праздничном выступлении "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Маленькая роль принесла мужчине популярность. В дальнейшем он снялся в кинолентах "Елки-3" и "Елки-5", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Все роли Адылбека длились по несколько секунд, однако имели большое значение в развязке сюжета и в восприятии кинокартины. 

Известно, что Адылбек Атыхаев был завхозом на студии Bazelevs, которая выпустила "Елки". Телеканал "360" передает, что мужчина проработал в должности 20 лет. В 2011 году случайно был утвержден на роль дворника. 

Ранее стало известно, что через несколько дней после аварии скончался поэт Лев Рубинштейн.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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