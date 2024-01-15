Жена Николаева резко высказалась на фоне слухов о разводе: "Так и висит!"

Жена Николаева резко высказалась на фоне слухов о разводе: "Так и висит!"
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка решила расставить все точки над i

У яркой и красивой жизни знаменитостей всегда есть оборотная сторона. В частности, вокруг звездных семейных пар постоянно ходят всевозможные слухи. Особенно сильно в информационном пространстве любят полоскать супругов на предмет возможного скорого развода. Эта участь не обошла стороной известного российского композитора Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову.

Надо полагать, девушке очень надоело читать пикантные подробности о своем якобы грядущем разводе. Юлия решила выложить видеозапись, которую поклонники расценили как объясняющее все заявление на фоне многочисленных слухов о разладе в звездном семействе.

Юлия поспешила развеять досужие сплетни и разместила в общем доступе трогательное семейное видео, на котором продемонстрировала идиллию в отношениях с любимым мужем Игорем Николаевым.

Так, очередным поводом для слухов стало недавнее видео, на котором внимательные поклонники разглядели, что в гостиной над фортепиано больше нет семейного портрета пары. Вместо него висит другая картина. Некоторым показалось, что это может свидетельствовать о разладе в семействе. Однако Проскурякова двумя фразами развеяла все слухи. Оказалось, съемки велись не из московской квартиры знаменитостей.

"Семейная картина – в квартире! Так и висит", – резко объяснила конспирологам Юлия.

К слову, ранее стало известно, как Игорь Николаев выглядел без усов.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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