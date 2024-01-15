Алиса Мон отказалась отмечать юбилей из-за непростой ситуации

15 августа Алисе Мон исполнится 60 лет. Но никаких пышных торжеств она пока не планирует. О причинах звезда рассказала "Утро.ру" за кулисами концертами "Дискотека Суперстар"

Алиса Мон стала знаменитой еще в конце 1980-х после исполнения песни "Подорожник". Вторая волна популярности была связана с ее хитом 1997 года "Алмаз".

Но пока артистке не до веселых песен. "Я сегодня со всеми людьми, со всей страной, – говорит Мон. – И думаем мы пока совсем о другом. Поэтому ничего сейчас не планирую. Посмотрю, какой будет ситуация к августу, и тогда уже буду думать".

По этой причине Алиса ничего не хочет загадывать. "У меня, как и у нас все, только одна мечта". – говорит она. Конечно, речь про скорейшую победу и мир. Она полагает, что в текущей непростой ситуации вечеринки, банкеты, торжества и праздники не будут уместными. Как писал Чехов, "всякому безобразию есть свое приличие".

Не исключает артистка и того, что в свой юбилей будет одна. "Для меня это не такой уж большой праздник, – пояснила она. – И даже юбилей мне не очень интересен. Я просто знаю, что этот год мой, помню, что пережила уже пять 12-летних циклов. Надеюсь, что год для меня станет в положительном смысле судьбоносным, что все мои любимые будут живы и здоровы".