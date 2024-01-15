Дочь Юлии Пересильд не согласна с критикой сериала "Слово пацана"

Дочь Юлии Пересильд не согласна с критикой сериала "Слово пацана"
Анна Пересильд. Фото: соцсети
Исполнительница роли Айгуль донесла послание создателей проекта

Анна Пересильд сыграла одну из самых трагических ролей в нашумевшем криминальном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Обсуждение фильма вспыхнуло с первой же серии и не закончится еще долго. Реакция получилась двойственной: одни вспомнили собственную юность, другие резко против такого примера для молодежи. Анна с критикой сериала резко не согласна.

По словам юной актрисы, цель создателей сериала была в том, чтобы ясно показать, что насилие может породить только такое же насилие. И она выразила надежду, что больше подобного не повторится ни в жизни ее сверстников, ни позже.

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев. Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023)

Девушка рассказала, что в актерской работе звездные родители включают педагогов и откровенно обсуждают с дочерью сценарий и роль. В этот раз они тоже советовали Анне, как войти в эпоху, ощутить дух времени, речь героев и примерить на себя персонажа. По рекомендации родителей Анна посмотрела несколько кинолент о тех временах – "Асса", "Авария – дочь мента" и другие, а также немало хроники из 90-х.

Сыгранную ею ролью она назвала "ролью на сопротивление" и призналась, что Айгуль в любом случае отразилась в характере самой Анны, но пока непонятно, как именно. Мать юной актрисы переживала из-за сложных трагических сцен, особенно по поводу сцены насилия, и после окончания съемок уговорила дочь обратиться к психологу.

Ранее мы писали, что героям "Слова пацана" пришлось распрощаться с театральной карьерой ради кино.

Источник: Hello! Russia ✓ Надежный источник
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