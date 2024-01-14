Впервые после болезни: появившийся на публике Леонтьев дал жару на концерте

Артиста вот уже несколько лет не было на сцене

Пропавший пару лет назад с радаров Валерий Леонтьев перенес тяжелую болезнь. Все это время он находился в своей вилле во Флориде. Там, в окруженном стенами двухэтажном особняке певец прятался от внимания назойливых журналистов. И наконец, выступил впервые за несколько лет на закрытой вечеринке в Дубае – впервые за три с лишним года.

В этом году певец отметит 75-летний юбилей. В последние годы концертов артист практически не давал из-за своей болезни. Однако, по всей видимости, тяжелые испытания, упавшие на организм и на душу, остались позади – и теперь Валерий вновь блистает на сцене. Поклонники вновь услышали его легендарный и ставший вечным "Дельтаплан".

Ну и образ остался прежним – верный себе Валерий Яковлевич вышел на сцену в кожаных штанах, хотя и порядочно сбросил вес. Выступал, однако, по-живому – никакого "плюса". По слухам, за мероприятие Леонтьев заработал порядка 10 млн рублей – меньше чем за час работы.

Напомним, за несколько лет Леонтьев перенес не одну операцию. В окружении исполнителя поговаривали, что тот приводил в порядок больные колени и лечил последствия крайне неудачных пластических преображений. До конца не закрывались веки. Ну а проблемы с ногами длились более двух десятков лет. Повредил оба мениска на ногах.

А ранее мы рассказывали, какие звезды остались без приглашения на "Голубой огонек".