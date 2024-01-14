Близкий друг рассказал о состоянии бойкотированной на ТВ Лолиты

Близкий друг рассказал о состоянии бойкотированной на ТВ Лолиты
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица сильно расстроена происходящим

Эстрадный певец Феликс Цирикати, вышедший в финал "Суперстара", пользовался на проекте активной поддержки Лолиты, с которой его связывают долгие годы дружбы. Ныне Милявская переживает не самые простые времена – все из-за "голой вечеринки".

Бойкотированная исполнительница сталкивается с одной отменой концерта за другим. По мнению Феликса, Лолита в числе остальных "попала под молотилку". Ведь и до того скандала с "Мутабором" она выступала с оголенными ногами.

Милявская, естественно, до сих пор расстроена сложившейся ситуацией. Коллегам и друзьям по сцене Цирикати такой судьбы не желает – в конце-концов, никто из них не уезжал из страны и не обижал поклонников и артистов злым словом.

Феликс утверждает, что на телевидении сам столкнулся с чем-то наподобие бойкота. До "Суперстара" он получал приглашения на различные ток-шоу. В новогодних огоньках с давних пор не появлялся – да и на прочих музыкальных программах не мелькал.

Все началось после смерти Отари Квантришвили, благодаря которому Феликсу были открыты все дороги на эфир. А вот когда друга не стало в 1994 году, все в одночасье поменялось.

Кстати, Лолита недавно сделала заявление после отмененных концертов.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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