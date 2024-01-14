"Непростое испытание": как живет 70-летняя певица Татьяна Маркова

"Непростое испытание": как живет 70-летняя певица Татьяна Маркова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Татьяна Маркова начала сольную карьеру в 1991 году. Тогда ее песня "Платье белое" звучала отовсюду. О жизни сегодня певица рассказала корреспонденту "Утро.ру".

В 1980 году певица вышла замуж за Виктора Маркова, который стал ее продюсером. Он сотрудничал с рок-группой "Альфа", где пела и Татьяна. В 1990 году они с песней "Здравствуй, девушка-ночь" стали лауреатами Международного фестиваля в польском Сопоте. Тогда же с композицией Маркеовой Здравствуй" были признаны и призерами "Песни года".

Но после 25 лет брака супруг из семьи ушел – встретил другую женщину. Татьяна сумела принять это и даже наладить с бывшим отношения. И о новом браке больше не думает. 

"Я похожа на сумасшедшую? – поясняет она. – В браке должна быть любовь, а в моем возрасте любви уже быть не может. Потому что это все будет фальшь". 

В том браке у певицы родились двое детей – Александр и Валерия. Но когда сыну звезды было около 30 лет, у него выявили тяжелое заболевание. Семья сделала все, чтобы спасти молодого человека. Однако медицина оказалась бессильна.

"Я умерла вместе с ним. Год, два, три. Я была вне себя. Но я понимала, что у меня есть дочь и мне нужно дальше жить ради нее, – позже скажет звезд. – После этого я фактически ушла со сцены на двадцать лет. Я появлялась раз в пять лет в каких-то программах".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Сегодня смысл ее жизни – дочь Валерия, которая работает у Марковой директором, внучка Валерия и внук Александр. "Для Валерии работа со мной – непростое испытание, – признается певица. – У меня непростой характер, я бываю вспыльчивой, поэтому Валерия может в один день быть уволена и снова принята на работу". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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