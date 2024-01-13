Лолита взвыла из-за катастрофических последствий "голой вечеринки"

Лолита взвыла из-за катастрофических последствий "голой вечеринки"
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистка в отчаянии

Надо полагать, когда ряд российских звезд придумывал, как бы посильнее оголиться на вертепе, устроенном блогершей Анастасией Ивлеевой, им и в голову не приходило, что за безнравственное поведение придется понести наказание. Некоторых артистов буквально отменили. Например, популярная певица Лолита Милявская уже взвыла из-за последствий "голой вечеринки".

Артистка пожаловалась на то, что осталась без работы – ее концерты повсеместно отменяют. Впрочем, Лолита подчеркнула, что не исключала такого развития событий, и старается стойко переносить все удары судьбы. А вот проблемы ее сотрудников и коллег очень расстраивают певицу.

Милявская пожаловалась, что из-за отмены концертов без работы, а соответственно и без средств к существованию, остались как минимум 50 человек.

"За сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило два года ковида без работы", – сокрушается Лолита.

Напомним, недавно в одном из городов нашей страны разразился громкий скандал с участием Лолиты.

Источник: СуперОмск ✓ Надежный источник
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