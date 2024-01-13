Уехавший в Лондон Козловский неожиданно спелся с Чулпан Хаматовой

Артист нашел себе подходящую компанию

Многие российские знаменитости оказались в весьма непростой ситуации после известных событий зимы 2022 года. Как выяснилось, далеко не все готовы проявлять патриотические чувства. Удивительно, но среди российских звезд оказалось немало критиков, которые недовольны решениями Кремля. Многие при этом стараются усидеть на двух стульях и открыто не заявляют о своей позиции. Серьезные вопросы на этом фоне возникли к актеру Даниле Козловскому. В теперь и вовсе выяснилось, что он спелся с русофобкой Чулпан Хаматовой.



Актер долго пытался маневрировать в сложной ситуации, однако некоторые неосторожные заявления привели к тому, что его решили проверить на предмет дискредитации российской армии. Теперь артист старается избегать громких заявлений, но его действия красноречиво говорят сами за себя. Так, артист в последнее время активно колесит по Европе, где старается заработать на безбедную жизнь.



Особой разборчивостью в этом вопросе Козловский не отличается. Оказалось, что он с большим удовольствием готов выступать на одной сцене с беглянкой и русофобкой Чулпан Хаматовой. Актриса была одной из первых, кто покинул Россию, и активно критикует действия властей.



Буквально на днях, 15 января, Козловский выступит на одной сцене с Хаматовой. Ради спектакля в театре The Marylebone Theatre артист уехал в Лондон и теперь будет радовать тамошнюю публику рука об руку с Чулпан.



К слову, недавно Хаматова грандиозно опозорилась на сцене в Латвии.

