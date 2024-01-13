Предсказавший "судьбу" России писатель Быков* получил леща: "Пророк Свинодамус"

Русофоба поставили на место

Некоторые российские знаменитости быстро и с большим удовольствием переквалифицировались в русофобов. Теперь для них любимым занятием стало охаивание нашей страны. В стане предателей оказался популярный некогда писатель Дмитрий Быков*. Артист дошел до того, что почувствовал себя пророком и предрек "судьбу" России. Однако русофоба быстро поставили на место.



Так, Быков* считает, что совсем скоро в нашей стране начнутся некие глобальные перемены, которые полностью переформатируют государство. Мол, в стране уже появились силы, готовые устроить страшную революцию, которая отбросит Россию в "темные времена". А после этого, по мнению Быкова*, страна возродится и наконец-то станет комфортной для проживания подобных русофобствующему писателю персон.



Впрочем, в социальных сетях к мнению самоназванного пророка решили особо не прислушиваться. Напротив, писателю хлестко залепили леща.

"Пророк Свинодамус предсказывает будущее", " "Черти за своей работой", "Ждем, когда вас разорвет от злости, ненависти и зависти", "Так и подохнет, мечтая о несбыточном", – пишут комментаторы.

К слову, недавно стало известно о проблемах со здоровьем другого сбежавшего из России русофоба Дмитрия Назарова*.

*признан иностранным агентом в России.