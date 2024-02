Звезда мирового уровня не боится осуждения

Как известно, сегодня главным трендом в мировом пространстве стали русофобские настроения. Нашу страну пытаются "отменить" во всех сферах, дошло даже до того, что россиянам отказываются продавать вещи модных заграничных брендов. На этом фоне весьма необычно выглядит неожиданная поддержка со стороны любимицы Голливуда певицы Дженнифер Лопес.



Так, для обложки своего долгожданного студийного альбома "This is me… Now" звезда мирового уровня выбрала наряд российского бренда Yanina Couture. На это обстоятельство обратила внимание бывший главвред модного журнала Peopletalk Мадонна Мур. Учитывая обстановку, которая сложилась на международной арене, такой шаг Дженнифер Лопес можно считать чуть ли не подвигом.





Очевидно, что всемирно известная актриса и певица не особо переживает из-за возможного осуждения со стороны окружающих. Надо полагать, как только информация дойдет до жителей Украины, они могут начать травлю певицы в социальных сетях. Украинские интернет-пользователи уже не раз так делали. Любая поддержка России вызывает у них приступы ненависти.



