Бросившая мужа-русофоба Горбачева побрилась налысо – видео

Артистка никогда не боялась экспериментировать

События зимы прошлого года внесли серьезные корректировки в жизнь многих людей. В самых тяжелых случаях доходило до того, что рушились семьи. Так случилось в судьбе популярной российской актрисы Ирины Горбачевой. Надо полагать, что перемены в жизни подтолкнули ее на смелый эксперимент. Девушка побрилась налысо.



Ирина Горбачева расторгла брак с музыкантом Антоном Савлеповым летом прошлого года. Участник украинской группы Quest Pistols с 24 февраля решил забыть русский язык и стал собирать деньги в поддержку армии Незалежной. Русофоб известен любимой фразой: "Лучше быть мертвым, чем русским". Вероятно, кровожадные взгляды мужчины заставили Ирину пересмотреть свое к нему отношение.



Сейчас артистка восстанавливает душевное равновесие на райском острове Бали, сообщает "Пятый канал". Девушка занимается духовными практиками в окружении единомышленников. В рамках программы внутреннего просветления артистка решилась на смелый шаг и побрилась налысо. Стоит отметить, что благодаря идеальным чертам лица этот эксперимент оказался успешным – девушка осталась такой же красивой и сияющей.



К слову, ранее стало известно о скандальном разводе популярной российской телеведущей Леры Кудрявцевой.

