Дележки добра на будет: кому достанется наследство Кая Метова

Кому достанется недвижимость знаменитого певца

Наступивший год – юбилейный для Кая Метова. В сентябре ему исполнится 60 лет. Певец надеется, что по этому случаю даст большой концерт. Будет здорово, если смогут там присутствовать и трое его детей от разных браков.

"Моя старшая дочь Кристина (род. в 1987-м – Прим. ред.) – действующая балерина, – рассказал певец в эксклюзивном интервью "Утро.ру" за кулисами концерта "Дискотека Супер Стар" в "Крокусе". – У нее своя школа в Германии, где она занимается с детьми. Младшая дочь Анастасия (род. в 1996-м – Прим. ред.) оканчивает консерваторию сразу по двум классам. А сын Рик (род. в 1998-м – Прим. ред.) работает, что-то там связанное с компьютерами у него".

А в 2017-м певец впервые стал дедом – у него родилась внучка Кана-Мария.

"Она меня зовет "Опа", что по-немецки значит "дедушка", – улыбается Кай.

Как писала пресса, недавно артист в очередной раз женился, причем супруга сильно его младше. Кай, правда, эти сообщения не комментирует. Лишь заметил, что брачный договор решил не заключать.

"Мы с женой доверяем друг другу, – объяснил он отсутствие столь важного по нынешним временам документа. – Другое дело, что у меня недвижимость постоянно меняется – что-то докупается, что-то продается. Поэтому окончательное завещание пока еще не составил, тем более, жить собираюсь долго". По его словам, никакой дележки добра не будет – каждый наследник получит, что ему положено.