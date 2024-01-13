Новая "розовая кофточка": Малежик вслед за Киркоровым прочихвостил журналистку

Новая "розовая кофточка": Малежик вслед за Киркоровым прочихвостил журналистку
Фото: Утро.ру
76-летний певец не стеснялся в выражениях

20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону случился uhjvrbq скандал. Тогда Филиппу Киркорову не понравились вопросы журналистки Ирины Ароян, и он заметил в сердцах: "На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон". Гневная отповедь была щедро сдобрена обсценной лексикой.

А 12 января 2024 года, спустя 20 лет, за дилетантские вопросы отчитал еще одну журналистику и Вячеслав Малежик. Это случилось за кулисами концерта "Дискотека Супер Стар" в столичном "Крокусе" Правда, Киркорову в момент скандала было 37 лет, а Малежику скоро стукнет 77.

Фото: Утро.ру

"Как вы провели новогодние праздники?" – спрашивала 76-летнего артиста корреспондент одного из телеканалов. "Вы задаете неинтересные вопросы!" – отрезал мудрый музыкант. Журналистку это не смутило и она снова бросилась в бой. "О чем вы мечтаете?" – ничтоже сумняшеся продолжила девушка атаковать мэтра. "К интервью со звездами надо готовиться!" – прочихвостил ее раздосадованный банальностями исполнитель хита про "Провинциалку". И отказался продолжать пустой диалог диалог. Ему гораздо интереснее говорить о музыке, чем обсуждать подобную ерунду.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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