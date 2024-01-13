Виктория Лопырева уехала в Эмираты в поисках безопасности

Модель, телеведущая, посол ФИФА живет сейчас у теплого моря и воспитывает сына

Викторию Лопыреву поначалу знали как обладательницу титула "Мисс Россия". Позже модель переквалифицировалась в телеведущую, попав в программу "Вопрос, еще вопрос" на канале НТВ, а после этого работала в передаче о моде на МУЗ-ТВ. Кроме того, Лопырева на пару с комментатором Георгием Черданцевым занималась передачей "Футбольная ночь", а когда в 2018 году в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу, Виктория стала на нем послом Ростова-на-Дону, из которого она родом. Годом раньше она получила звание посла ФИФА.

Личная жизнь Лопыревой, как у многих звезд, постоянно обрастала слухами и предположениями. Так, если отношения с певцом Владом Топаловым и футболистом Федором Смоловым реально были и во втором случае дело даже дошло до помолвки, то с "натуральным блондином" России Лопырева всегда была только друзьями, о чем она не раз говорила. Однако этим двоим приписывали роман. Позже модель стала женой бизнесмена Игоря Булатова, у пары родился сын Марк-Лионель.

Эти отношения бурно обсуждали в Сети, многие считали, что Лопырева отбила мужчину у подруги Таты Карпетян. Однако Виктория всегда отрицала дружбу с бывшей своего мужа. В настоящий момент пара состоит в браке, но вместе не живет: Виктория призналась, что у них кризис, но выразила надежду, что они с мужем сумеют преодолеть проблему.

В настоящее время Виктория Лопырева и ее сын живут в Эмиратах. Выбор локации модель и ведущая объяснила климатом и безопасностью. Недавно Сеть всколыхнула история о транспортных долгах модели и о ее конфликте с турецким отелем, где она жила бесплатно в обмен на некие договоренности, но в итоге получила финансовые претензии на 80 тысяч евро. Оба долга ведущая не признала и говорить о них отказалась.

Последние девять лет Лопырева занималась проведением гала-ужинов, куда приглашались гости со всего мира. Исключением стали последние два года, когда мероприятие не проводилось. Виктория отметила, что устраивать подобное в сложившейся ситуации было бы неправильно. Так что пока в списке занятий модели другие проекты и воспитание ребенка. Она призналась, что подумывает однажды вернуться в Россию, но пока ей ближе тепло и море.

Ранее мы писали, что сорокалетняя посол ФИФА Виктория Лопырева в очередной раз ошеломила поклонников, задрав аппетитные ножки на фото.

