Виктория Лопырева уехала в Эмираты в поисках безопасности

Виктория Лопырева уехала в Эмираты в поисках безопасности
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press /globallookpress.com
Модель, телеведущая, посол ФИФА живет сейчас у теплого моря и воспитывает сына

Викторию Лопыреву поначалу знали как обладательницу титула "Мисс Россия". Позже модель переквалифицировалась в телеведущую, попав в программу "Вопрос, еще вопрос" на канале НТВ, а после этого работала в передаче о моде на МУЗ-ТВ. Кроме того, Лопырева на пару с комментатором Георгием Черданцевым занималась передачей "Футбольная ночь", а когда в 2018 году в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу, Виктория стала на нем послом Ростова-на-Дону, из которого она родом. Годом раньше она получила звание посла ФИФА.

Личная жизнь Лопыревой, как у многих звезд, постоянно обрастала слухами и предположениями. Так, если отношения с певцом Владом Топаловым и футболистом Федором Смоловым реально были и во втором случае дело даже дошло до помолвки, то с "натуральным блондином" России Лопырева всегда была только друзьями, о чем она не раз говорила. Однако этим двоим приписывали роман. Позже модель стала женой бизнесмена Игоря Булатова, у пары родился сын Марк-Лионель.

Эти отношения бурно обсуждали в Сети, многие считали, что Лопырева отбила мужчину у подруги Таты Карпетян. Однако Виктория всегда отрицала дружбу с бывшей своего мужа. В настоящий момент пара состоит в браке, но вместе не живет: Виктория призналась, что у них кризис, но выразила надежду, что они с мужем сумеют преодолеть проблему.

В настоящее время Виктория Лопырева и ее сын живут в Эмиратах. Выбор локации модель и ведущая объяснила климатом и безопасностью. Недавно Сеть всколыхнула история о транспортных долгах модели и о ее конфликте с турецким отелем, где она жила бесплатно в обмен на некие договоренности, но в итоге получила финансовые претензии на 80 тысяч евро. Оба долга ведущая не признала и говорить о них отказалась.

Последние девять лет Лопырева занималась проведением гала-ужинов, куда приглашались гости со всего мира. Исключением стали последние два года, когда мероприятие не проводилось. Виктория отметила, что устраивать подобное в сложившейся ситуации было бы неправильно. Так что пока в списке занятий модели другие проекты и воспитание ребенка. Она призналась, что подумывает однажды вернуться в Россию, но пока ей ближе тепло и море.

Ранее мы писали, что сорокалетняя посол ФИФА Виктория Лопырева в очередной раз ошеломила поклонников, задрав аппетитные ножки на фото.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей