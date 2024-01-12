"Перекроенная" Варнава ужаснула поклонников своей внешностью

"Перекроенная" Варнава ужаснула поклонников своей внешностью
Екатерина Варнава. Фото: t.me/VarnavaEkaterina
Звезду атаковали из-за пластических операций

Решившаяся на хирургическое вмешательство ради внеземной красоты Екатерина Варнава заработала себе популярность среди пользователей Сети, превратившихся в полицию нравов. У артистки имеется теперь армия недоброжелателей, клеймящих ее за пластику.

Не так давно, кстати, Варнава сообщила, что набрала 25 кило – из-за чего пошел слух о ее беременности. Однако от мужчин у нее теперь отбоя нет. Актриса не знает, что делать с таким количеством воздыхателей.

А во время праздников Екатерина выложила новое фото – просто безобидное селфи. Призналась, однако, что встала рано, красилась и оделась. Так хотела передать поклонникам свой привет и продемонстрировать, как из сонного человека превратиться в презентабельную персону.

Впрочем, оценили такой подвиг далеко не все. Многие принялись критиковать звезду "Камеди", заявив, что та и вовсе перестаралась с ретушью.

Фото: соцсети

"К чему столько фотошопа?", "Вроде и красивая, но так себя перекроить... Ужас", "Раньше точно была лучше", – пишут в комментариях недовольные подписчики.

Впрочем, многие порекомендовали Кате не обращать на хейтеров внимания и жить своей жизнью – что та успешно и делает. А ранее актриса рассказывала, на что шла ради изменения внешности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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