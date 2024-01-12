Сати Казанова озвучила свою главную ошибку в браке с итальянцем

Сати Казанова озвучила свою главную ошибку в браке с итальянцем
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда "Фабрики" вспомнила о своих давних сожалениях

41-летняя Сати Казанова не скрывает, что первое время пыталась противиться появившимся чувствам к фотографу Стефано Тиоццо, с которым счастливо живет в браке вот уже шесть с лишним лет. А сначала устраивала внутренние споры, пытаясь себе внушить, что этот мужчина – не ее спутник жизни.

Сати даже тщетно пыталась себя убедить, что Стефано ей не нравится. Однако понимала, что не сможет долго заниматься самообманом.

"Я почувствовала, что нет, это не пересматривается", – высказалась Казанова.

Сати сблизилась с будущим супругом за счет общего увлечения – уделяла массу времени йоге и духовному. Оба ходили к одному наставнику. А позднее как-то отобедали в присутствии гуру вместе. Трапеза по своей атмосфере подозрительно смахивала на свадьбу. Тогда духовник сообщил, что Сати и итальянца вместе свела судьба.

В начале отношений Сати сомневалась в верности и способности итальянского мужчины на крепкие отношения. Но все показало время – и ныне Казанова в браке с Тиоццо счастлива, как никогда.

Кстати, экс-солистка "Фабрики" нередко делится подробностями жизни с супругом – даже поведала, как жила с ним на карантине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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