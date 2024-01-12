"Пришлось вытаскивать с того света": Воробей выдала правду об ужасной болезни

Артистка спасла жизнь близкому человеку, который находился на волоске от смерти

Елена Воробей недавно поделилась своими переживаниями – артистке явно есть что рассказать. За кулисами она оставляет боль и внутренние переживания, когда выходит на сцену развлекать зрителей.

Звезда "Кривого зеркала" поведала о потрясшем ее событии. В интервью Борису Корчевникову она вспомнила, как пережила кому коллеги и близкого человека Сергея Роста – тот в давние времена ухаживал за Еленой. В 2023 году он оказался при смерти из-за очень тяжелой болезни.

В телефонном звонке Воробей уведомили, что Сергей находится в коме и лежит в Петербурге – та, бросив все, поехала в Северную столицу. Жизнь друга необходимо было спасти любой ценой. И – чудо – через полмесяца артист пришел в себя, не поверив в свое спасение.

"Мы вытаскивали его с того света. он сказал, что я проникла сквозь все двери, сквозь все кордоны", – разоткровенничалась Елена.

А ранее мы рассказывали, что после опубликованных в СМИ слухов Елене пришлось отреагировать на материалы о ее миграции в Израиль.