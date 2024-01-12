Как Николаев выглядел без усов: композитор предъявил шокирующее фото

Таким певца еще никто не видел

Переживший операцию на сердце Игорь Николаев выглядит ныне довольно свежим – что сразу же признали поклонники. Ныне автор и исполнитель хита "Выпьем за любовь" довольно часто появляется на публике. Вот и недавно композитор сходил в гости к Валерию Сюткину, с которым поделился снимком, сделанным в молодости.

Сюткин, между прочим, был удивлен не меньше самих россиян – даже сравнил почетного усатого певца с легендарным Аленом Делоном. А в комментариях многие принялись утверждать, что без растительности на лице Игорь выглядит не в пример лучше прежней, "усатой" версии.

"Как же он хорош. Зачем ему эти усы", "Может, стоить вернуться к юности?", – сокрушаются пользователей социальных сетей в комментариях.

Кстати, многие заметили, как преобразился оправившийся после инфаркта Николаев. Казалось бы, болезнь могла с великой долей вероятности отразиться на состоянии артиста далеко не в лучшую сторону – однако тот заметно похудел и помолодел.