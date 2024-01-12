В российском городе разразился скандал с участием Лолиты

Певицу продолжают "отменять"

Лолита все не может реабилитироваться в глазах грозных общественников – на этот раз певица столкнулась с отменой концерта в Омске, который должен был состояться в конце марта. Местная общественность возмутилась будущему появлению певицы в городе – а все из-за "голого скандала" Анастасии Ивлеевой.

Выступления с участием Милявской отменяют одно за другим: "накрылись" концерты в Тюмени, Новосибирске, Красноярске и Московской области. Омский Минкульт же заявил, что договоренности с певицей по поводу мероприятия были заключены – однако в устной форме. Нет документов – не будет и концертов.

Хотя, отмечает Mash, билеты все еще доступны в онлайн-продаже. Впрочем, городской Минкульт утверждает, что продажа в кассах филармонии не осуществлялась.

Напомним, до этого говорилось, что концерт звезды отменили из-за возмутившихся казаков. Те не оценили "голой вечеринки", на которой засветилась Милявская.