Раймонд Паулс сумел избавиться от пьянства только из-за дочери

Раймонд Паулс сумел избавиться от пьянства только из-за дочери
Раймонд Паулс. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press /globallookpress.com
Рождение малышки магически повлияло на отца и дало ему сил распрощаться с зеленым змием

Сегодня знаменитому композитору, автору песен "Миллион алых роз", "Маэстро" и других хитов, исполненных в свое время Аллой Пугачевой, исполнилось 88 лет. Накануне дня рождения маэстро задумался, правильным ли путем шел в жизни, и признался, что от кривой дорожки, пьянства, его спасло только появление дочери.

Композитор заявил, что его музыка не всегда была хорошей, но в целом он доволен своей жизнью и предпочитает честные отзывы о своем творчестве. Он вспомнил, что этап жизни, на котором появилось отцовство, изменил и самого Паулса, и его жизнь. Музыка стала глубже и сильнее, а роль отца пришлась Раймонду по душе и он честно делил с женой все, не перекладывая на нее воспитание и уход за ребенком.

"Кажется, что мне удалось сохранить себя таким, каким я был всю жизнь..." – подчеркнул музыкант.

Раймонда Паулса знают и любят много поколений зрителей в России, Восточной Европе, его песни до сих пор звучат на радио и в плейлистах соцсетей. Не все помнят, кстати, что несколько лет композитор был министром культуры Латвии.  

Ранее Раймонд Паулс признался, что у него были романтические отношения с певицей Аллой Пугачевой, но никаких подробностей не привел.

Источник: Аргументы.ру ✓ Надежный источник
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