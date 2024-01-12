"Муж изменял в семейной кровати": известный шоумен высказался о Кудрявцевой

Коллега решил поиздеваться над объявившей о разрыве с супругом телеведущей

Объявившая о расставании с супругом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева обратила на себя внимание коллег-журналистов. Кто-то, как Отар Кушанашвили, выразил поддержку телеведущей, а вот шоумен Май Абрикосов (настоящее имя – Роман Тертишный) решил поиздеваться над ведущей.

Блондинка была предельно кратка: заявила, что считает алкоголь злом, а журналистов попросила не беспокоить. Абрикосов же считает, что такие просьбы неуместны – учитывая, что работа Леры строится как раз на вынесении "личного в публичное", как она написала сама в социальных сетях.

Абрикосов с ехидством предложил переживающей расставание коллеге снять выпуск для НТВ, посвященный ее собственному разводу. Сюжет, уверен шоумен, наверняка бы заинтересовал руководство телеканала и принес бы неплохие деньги. Однако Лера, на взгляд изгаляющегося Тертишного, назвала не самую удачную причину для расставания. Спортсмены с алкогольным пристрастием – не так интересно, как супружеская измена.

"Предлагаю заявить о том, что муж нашел себе другую девушку, погорячее. И изменял Лере с ней. Причем делал это в их семейной кровати", – поиздевался Роман в социальных сетях.

После объявления о разрыве с Игорем Макаровым, брак с которым продлился десять лет, Кудрявцева не делала никаких заявлений. Хотя Новый год, пишут в медиа, Лера справляла уже без мужа.