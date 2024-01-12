"Муж изменял в семейной кровати": известный шоумен высказался о Кудрявцевой

"Муж изменял в семейной кровати": известный шоумен высказался о Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Коллега решил поиздеваться над объявившей о разрыве с супругом телеведущей

Объявившая о расставании с супругом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева обратила на себя внимание коллег-журналистов. Кто-то, как Отар Кушанашвили, выразил поддержку телеведущей, а вот шоумен Май Абрикосов (настоящее имя – Роман Тертишный) решил поиздеваться над ведущей.

Блондинка была предельно кратка: заявила, что считает алкоголь злом, а журналистов попросила не беспокоить. Абрикосов же считает, что такие просьбы неуместны – учитывая, что работа Леры строится как раз на вынесении "личного в публичное", как она написала сама в социальных сетях.

Абрикосов с ехидством предложил переживающей расставание коллеге снять выпуск для НТВ, посвященный ее собственному разводу. Сюжет, уверен шоумен, наверняка бы заинтересовал руководство телеканала и принес бы неплохие деньги. Однако Лера, на взгляд изгаляющегося Тертишного, назвала не самую удачную причину для расставания. Спортсмены с алкогольным пристрастием – не так интересно, как супружеская измена.

"Предлагаю заявить о том, что муж нашел себе другую девушку, погорячее. И изменял Лере с ней. Причем делал это в их семейной кровати", – поиздевался Роман в социальных сетях.

После объявления о разрыве с Игорем Макаровым, брак с которым продлился десять лет, Кудрявцева не делала никаких заявлений. Хотя Новый год, пишут в медиа, Лера справляла уже без мужа.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей