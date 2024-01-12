Украинская певица пообещала наказать Навку

Скандал разгорелся из-за нового шоу спортсменки

В конце прошлого года Татьяна Навка наконец представила свою ледовую премьеру – "Вечера на хуторе". В программе выступают знаменитые фигуристы и артисты, в том числе и сама чемпионка.

Однако событие обернулось скандалом из-за номера Камилы Валиевой. В Сети появилась запись концерта, на которой видно, что свою партию фигуристка исполняет под композицию украинской артистки Кристины Соловей "Держи".

Новость вскоре дошла со самой исполнительницы. В своих соцсетях она разразилась гневной тирадой и пообещала наказать Навку за это, хотя и отметила, что сделать подобное будет сложно.

"Речь идет не про кражу одной моей песни, а про присвоение культурного наследия украинцев", – написала она.

Соловей обратилась за помощью ко всем украинцам, которые находятся за границей, поскольку хочет найти способ юридически расправиться с организаторами шоу, которые взяли ее композицию.

Ранее Татьяна Навка раскрыла, как она и супруг относятся к певцу SHAMAN.