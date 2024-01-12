Комик остался без концертов

Некогда Руслан Белый* был одним из самых популярных стендаперов и колесил с концертами по всей стране. Однако после февраля 2022 года комик стал высказываться против происходящего. Во время выступлений он явно намекал на негативное отношение к решению главы государства. Со временем артист начал терять аудиторию и лишился работы. А в сентябре минувшего года Минюст РФ признал его иностранным агентом.

Вскоре после этого Руслан Белый* покинул Россию. Изначально он перебрался в Турцию, а потом в Испанию. Правда, без знания языков артист разговорного жанра оказался абсолютно невостребованным за границей.

Чтобы содержать молодую жену и ребенка, стендапер начал выступать перед русскоязычной аудиторией, однако его концерты на Бали и в Таиланде недавно отменили. Причину комик придумал быстро.

По данным телеграмм-канала BAZA, Руслан Белый* обвинил Россию в политическом преследовании. Комик уверен, выступать ему мешают сотрудники консульства РФ.

И как тут не вспомнить слова великого советского актера Василия Ливанова, который объяснил причину провала беглых звезд. "Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!", – подчеркнул артист.

*Призван иноагентом со стороны Минюста РФ