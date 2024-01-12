Бил и пил: появились новые подробности развода Кудрявцевой

Новость о проблемах в отношениях супругов появилась как гром среди ясного неба

Новый 2024 год начался для Леры Кудрявцевой не лучшим образом – после возвращения из отпуска она узнала о потопе в московской квартире, а также приняла окончательное решение о разводе с мужем Игорем Макаровым. Комментировать ничего звезда не стала, однако некоторые подробности проблем в браке появились в Сети.

В своем сообщении Кудрявцева намекнула, что рассталась с хоккеистом из-за алкоголя. Телеведущая несколько лет назад сама поборола зависимость, а теперь, видимо, не смогла помочь в этом своему супругу.

Некоторое время назад Макаров лишился работы и последние пару лет находился в свободном плавании. Все заботы о семье легли на плечи Леры, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вероятно, спортсмен сильно переживал из-за потери своего статуса и доходов, а справляться со стрессом решил не самым конструктивным методом.

Кудрявцева попросила не трогать ее по поводу развода – она отметила, что не просто так сделала публичное признание о личном. Сплетники поговаривают, что Макаров не только пил, но и бил телеведущую.

"Лера Кудрявцева ушла от мужа еще в 2023 году. Она встречала 2024-й в компании дочки Маши и друзей", – пишут они.

В интервью знаменитость признавалась, что между ней и супругом общего не так уж много – у них разные вкусы и взгляды на жизнь, но они стараются как-то уживаться вместе. Кудрявцева отмечала, что разница в возрасте в 16 лет с Макаровым ощущается, но немного иначе – себя по духу она чувствует гораздо моложе, в то время, как своего избранника звезда называла "старым дедом".

Также когда-то Лера Кудрявцева рассказывала, что никогда не простила бы супругу оскорбления и рукоприкладство.