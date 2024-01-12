В России готовят новый удар по артистам-иноагентам

Юристы придумывают, как наказать беглых звезд

За последние пару лет список иноагентов в России пополнили нескольких сотен организаций и различных деятелей, в том числе и российских звезд. В последнее время обострились разговоры, что статуса и особых правил ведения деятельности недостаточно – нужно серьезнее наказывать этих людей за все, что они говорят в адрес страны и власти.

Например, заслуженный юрист Иван Соловьев нашел способ нанести новый удар по артистам-иноагентам. Он предложил расширить действующее налоговое законодательство еще одним пунктом – если такой человек имеет долг перед Россией, превышающий 10 тысяч рублей, то это автоматически становится основанием для выездной проверки.

Адвокат отметил, что сейчас многие иноагенты имеют налоговые задолженности, которые необходимо вносить в федеральный бюджет и социальные фонды. И это неприемлемо, поскольку может привести "конкурентному преимуществу" перед другими налогоплательщиками, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Соловьев уверен, что если эта норма будет одобрена, то налоговых противонарушений будет меньше. Правило может распространиться на таких знаменитостей, как Андрей Макаревич*, Максим Галкин*, Семен Слепаков* и других, у которых остался бизнес или недвижимость в России.

* признаны иноагентом в России