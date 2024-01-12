Сбежавший от наказания Киркоров обратился к россиянам: "Не судите"

Сбежавший от наказания Киркоров обратился к россиянам: "Не судите"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец покинул Россию после скандала

Король российской эстрады Филипп Киркоров с недавних пор лишен короны. Временная это мера или постоянная, пока остается только гадать. Певец и раньше вляпывался в скандалы, однако заход "не в ту дверь" в конце минувшего года ему не простили ни простые люди, ни коллеги.

Выступлений и контрактов также лишились Лолита Милявская и Ксения Собчак. Нацепивший носок на мужское, так сказать, достоинство 25-летний рэпер VACIO отправился отбывать административное наказание.

Организаторша "голой вечеринки" Анастасия Ивлеева получила штраф, хотя и заявила на суде, что ответственность за вульгарную тусовку лежит не на ней. Филипп Киркоров не стал дожиться официальных санкций и сбежал из России.

При этом артист обратился к россиянам, многие из которых сегодня активно критикуют его. Певец в соцсетях опубликовал песню "Слухи", в которой есть довольно любопытные слова:

"Вы не судите, я ведь всего лишь человек".

К слову, в самому посте тоже содержался намек. "Слушать слухи или нет… каждый решает сам!" – оставил подпись Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что после пропажи из новогодних программ музыкант решил искупить вину материально. Он направил помощь жителям Белгорода, которые пострадали от террористической атаки ВСУ.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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