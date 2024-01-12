Известная ведущая решила вернуться в шоу "Битва экстрасенсов"

Зрители увидят актрису в эфире уже в это воскресенье

Новый сезон популярной "Битвы" на ТНТ стартует 13 января. Передачу назвали "Экстрасенсы. Реванш". Среди прочих известных лиц поклонники шоу смогут увидеть Веру Сотникову. Актриса будет оценивать сверхъестественные способности участников, которые когда-то не смогли попасть в число лучших.

Ранее Вера Сотникова была одной из ведущих популярного телешоу на ТНТ. На этот раз ей предстоит определить кто из экстрасенсов самый сильный. Вместе с Верой оценивать навыки участников будут Илья Ларионов, Виктория Райдос и Александр Шепс. Марат Башаров, как и ранее, станет ведущим программы.



Анонс передачи уже появился на сайте и в социальных сетях телеканала ТНТ. Сообщается, что в жюри вошли самые сильные экстрасенсы предыдущих сезонов. Однако поклонников это возмутило — Райдос заняла последнее место в финале шоу, а Шепс и вовсе не значится в числе финалистов.

Ранее Марат Башаров признался, что ему тяжело быть ведущим шоу "Битвы экстрасенсов", так как он пропускает через себя всю боль, с которой люди приходят на проект. Также ведущий сообщил, что его расстраивают и те, кто уверен, что передача постановочная.