"Я ушла от мужа": Кудрявцева выступила с важным заявлением

"Я ушла от мужа": Кудрявцева выступила с важным заявлением
Фото: соцсети
Ведущая рассказала о проблемах в семье

После возвращения в Россию из отпуска Лера Кудрявцева выступила с важным обращением, заявив о прекращении отношений со своим супругом Игорем Макаровым, с которым была в браке почти 11 лет. Телеведущая намекнула, из-за чего возникли проблемы в отношениях.

Не так давно знаменитость вместе с дочкой Машей проводила досуг в ОАЭ – хоккеиста вместе с ними не было, он остался в России. Кудрявцева отмечала, что во время отпуска ей сообщили неприятную новость о потопе в московской квартире. Было ли как-то событие связано с супругом она не раскрыла.

В итоге спустя сутки после возвращения назад Лера Кудрявцева решила сделать заявление, что между ней и Макаровым больше нет отношений. Она намекнула, что причины кроятся в пристрастии к алкоголю, но не стала пояснять, у кого они из супругов.

Фото: соцсети

Слухи о проблемах в отношениях телеведущей с мужем появились еще в 2022 году, когда мужчина остался без работы. Чем с того момента занимался спортсмен было неизвестно. В интервью Кудрявцева рассказывала, что после завершения хоккейной карьеры Макаров находился "в поиске себя". Все заботы о содержании семьи взяла на себя Лера. Спортсмен младше Кудрявцевой на 16 лет. 

Источник: Telegram
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