Звезда "Слова пацана" неожиданно врезал Сергею Бурунову

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Никита Кологривый – актер, сыгравший "плохого парня" Кощея в прогремевшем сериале "Слово пацана" – далеко не новичок в киноиндустрии. В его списке немало ролей, причем особенно ему удаются роли "плохишей". В недавнем интервью молодой артист неожиданно жестко врезал старшему коллеге по сериалу Сергею Бурунову.
Сибирский уроженец Никита отличается неоднозначным характером и не скрывает своей напористости, а порой и агрессии. Ему легко было играть задиристого Кощея, потому что в детстве не раз получал от отца полезных "люлей", признаваясь, что после этого сразу становился шелковым.
О своих коллегах по сериалу Никита в целом отзывается неплохо, только замечает, что успех одного проекта еще не возносит на кинематографический Олимп и зазнаваться не стоит. А коснувшись в интервью профессиональных качеств и способностей актера, Кологривый не постеснялся плюнуть в старшего коллегу, популярного актера Сергея Бурунова.
"Я обожаю Сергея Бурунова. Но я не вижу себе конкурентов", – бестрепетно заявил молодой артист.
Ранее мы писали, что Никита Кологривый публично побил беглую звезду киноэкрана Данилу Козловского.
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