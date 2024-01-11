Звезда "Слова пацана" неожиданно врезал Сергею Бурунову

Звезда "Слова пацана" неожиданно врезал Сергею Бурунову
Никита Кологривый. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Сыгравший Кощея актер рассказал о роли "плохиша", своем характере и отношении к коллегам по сериалу

Никита Кологривый – актер, сыгравший "плохого парня" Кощея в прогремевшем сериале "Слово пацана" – далеко не новичок в киноиндустрии. В его списке немало ролей, причем особенно ему удаются роли "плохишей". В недавнем интервью молодой артист неожиданно жестко врезал старшему коллеге по сериалу Сергею Бурунову.

Сибирский уроженец Никита отличается неоднозначным характером и не скрывает своей напористости, а порой и агрессии. Ему легко было играть задиристого Кощея, потому что в детстве не раз получал от отца полезных "люлей", признаваясь, что после этого сразу становился шелковым.

О своих коллегах по сериалу Никита в целом отзывается неплохо, только замечает, что успех одного проекта еще не возносит на кинематографический Олимп и зазнаваться не стоит. А коснувшись в интервью профессиональных качеств и способностей актера, Кологривый не постеснялся плюнуть в старшего коллегу, популярного актера Сергея Бурунова.

"Я обожаю Сергея Бурунова. Но я не вижу себе конкурентов", – бестрепетно заявил молодой артист.

Ранее мы писали, что Никита Кологривый публично побил беглую звезду киноэкрана Данилу Козловского.

Источник: Проект "Правила жизни" ✓ Надежный источник
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